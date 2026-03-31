Hard Circle Festivals 2026: WARKINGS am Start.
Die Hard Circle Festivals 2026 bauen ihr Line-up weiter aus: Mit WARKINGS ergänzt eine der aktuell erfolgreichsten europäischen Power-Metal-Bands das Billing. Nach der Bestätigung von W.A.S.P. als erstem Top Act folgt damit der nächste konsequente Schritt in Richtung eines starken und ausgewogenen Programms.
Freitag, 04.12.2026 Storm Out Festival Lichtenfels/ Stadthalle Präsentiert von Radio BOB! Tickets & Infos
Samstag, 05.12.2026 Pott Out Festival Bochum/ Ruhrcongress Präsentiert von Radio BOB! Tickets & Infos
Freitag, 11.12.2026 Rock Out Festival Augsburg/ Schwabenhalle Präsentiert von Rock Antenne Tickets & Infos
Samstag, 12.12.2026 Knock Out Festival Karlsruhe/ Schwarzwaldhalle Präsentiert von Radio BOB! Tickets & Infos
- Another Dimension
- Marcel Rapp
- hard circle festivals 2026 wasp warkings
