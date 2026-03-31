ERIDIKATED mit zweitem Album "Wiring of Violence" im Mai
Die Schweden-Trasher von ERIDIKATED haben für den 08.05.2026 ihr neues Album "Wiring of Violence" angekündigt. Veröffentlicht wird die neue Scheibe via Indie Recordings und gewährt einen ersten Einblick auf YouTube mit 'Precipice'.
"Wiring of Violence" Trackliste:
01. British Petroleum
02. Mortality
03. Again I Rise
04. Culling
05. Tsar
06. Precipice
07. Wiring Of Violence
08. Confession Obsession
09. Ashes
Eradikated - Precipice (Official Music Video)
https://www.youtube.com/watch?v=KwCgJ-TpPOY
