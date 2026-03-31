RVBANG 2026 - Lineup Update und Tagesverteilung

Es gibt eine Veränderung im Lineup des RVBANG 2026. WE ARE LEGEND wird im Juli nicht auf dem Messegelände Balingen spielen, nähere Infos zu den Gründen gibt es nicht. Den freigewordenen Slot wird jetzt die Dark-Metal-Band TALES OF VALOR übernehmen.





Das RVBANG findet vom 09.07 - 11.07. 2026 auf dem Messegelände Balingen statt.



Und inzwischen steht auch die Tagesverteilung:







Somit gibt es ab jetzt auch Tagestickets, die ihr wie Festival- und auch Campingtickets unter diesem Link erwerben könnt: https://rvbang.de/tickets

Für weitere Infos rund um das Festival checkt die offizielle Webseite vom RVBANG: https://rvbang.de/