SEPULTURA gibt Karriereende bekannt!

Wir in der Redaktion haben soeben die Information bekommen, dass SEPULTURA nach der geplanten Tour im kommenden Jahr die Bandkarriere beenden wird. Hier die übersetzte Stellungnahme der Band:

"SEPULTURA hat das Ende des Weges erreicht und sich entschieden, durch einen bewussten und geplanten Abschied zu gehen.



In den nächsten 18 Monaten werden wir gemeinsam mit unseren treuen Fans auf einer Abschiedstournee rund um den Globus 40 Jahre Existenz feiern.



Es wird eine Feier der Vergangenheit und der Gegenwart, ein letztes Mal.



Nach vier Jahrzehnten voller Höhen und Tiefen, nachdem wir 80 Länder besucht und unzählige verschiedene Kulturen erlebt haben, hatten wir die Gelegenheit, Brasiliens Botschafter der Welt zu werden und unsere Farben und Rhythmen weltweit zu verbreiten. Mit unserem neuesten Studioalbum "Quadra", einem Höhepunkt unserer Karriere, haben wir ein unvergessliches Kapitel hinzugefügt, gefolgt von der Erfahrung der SepulQuarta, die uns geholfen hat, die schwierigen Zeiten der Pandemie gemeinsam zu überwinden. Wir werden unsere Kräfte für einen letzten, starken Abschied vereinen. Und ihr alle könnt ein Teil davon sein.



Während dieser 40. Jubiläumstour werden wir 40 Live-Tracks in 40 verschiedenen Städten aufnehmen und eine massive Zusammenstellung unserer besten, energiegeladensten Momente auf der Bühne veröffentlichen. Wir sind glücklich und sehr dankbar für alles, was wir in den letzten vier Jahrzehnten erleben durften. Wir haben großartige Alben veröffentlicht, unvergessliche Shows gespielt, Freundschaften gepflegt, unsere Idole getroffen, dazu beigetragen, den brasilianischen Metal auf die Weltkarte zu setzen, und daher fühlen wir, dass wir die Musikszene mit einem erfüllten Pflichtgefühl verlassen können.



Wir hatten immer die besten Fans der Welt, die uns mit Lob und Kritik unterstützt haben, die anspruchsvoll und intelligent waren, die mit der Band gewachsen sind und immer loyal waren. Ohne euch wäre nichts davon möglich gewesen. Dieses Album und diese Tour sind für euch. Liebe SepulNation - wir lieben euch und werden es immer tun!



Euthanasie, das Recht auf einen würdevollen Tod. Das Recht, zu wählen, frei zu leben und zu entscheiden, wann man stirbt!"



Europa, SEPULTURA wird mit euch ein letztes Mal feiern. Als besondere Gäste werden die ukrainischen Progressive-Metal-Aufsteiger JINJER uns auf allen 20 Terminen begleiten, zusammen mit den Old-School-Death-Metalern OBITUARY und JESUS PIECE aus Philadelphia.

Hier die Termine der Tour:

SEPULTURA

Celebrating Life Through Death - European Farewell Tour 2024



30/10 Paris, FR - Zenith Paris - La Villette

31/10 Offenbach am Main, DE - Stadthalle

01/11 Hamburg, DE - Edel Optics Arena

02/11 Köln, DE - Palladium

03/11 Den Bosch, NL - The Rock Circus

05/11 Brussels, BE - Ancienne Belgique

06/11 Esch-sur-Alzette, LU - Rockhal

08/11 Manchester, UK - Manchester Academy

09/11 Dublin, IE - Olympia Theatre

10/11 Belfast, UK - Telegraph Building

11/11 Glasgow, UK - Barrowland Ballroom

12/11 London, UK - Hammersmith Apollo

14/11 Zurich, CH - The Hall

15/11 Ludwigsburg, DE - MHP Arena

16/11 München, DE - Zenith

17/11 Budapest, HU - Barba Negra

19/11 Leipzig, DE - Haus Auensee

20/11 Vienna, AT - Gasometer

21/11 Katowice, PL - Spodek

22/11 Berlin, DE - Columbiahalle

23/11 Prague, CZ - O2 Universum

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Andre Schnittker Tags: sepultura farewell-tour abschiedstour abschied karriereende jinjer obituary progressive metal