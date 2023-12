NECROPHOBIC mit zehntem Studioalbum

Die schwedischen Black/Death-Veteranen NECROPHOBIC veröffentlichen am 15. März 2024 ihr zehntes Studioalbum, das den Namen "In The Twilight Grey" tragen wird und über Century Media Records veröffentlicht wird.

Als erste Single wurde der Song "Stormcrow" ausgekoppelt, der hier anzuhören ist:

Hier die Tracklist:

1. Grace Of The Past

2. Clavis Inferni

3. As Stars Collide

4. Stormcrow

5. Shadows Of The Brightest Night

6. Mirrors Of A Thousand Lakes

7. Cast In Stone

8. Nordanvind

9. In The Twilight Grey

10. Ascension (Epsiode Four)