SCOTT STAPP kündigt neues Album an

Am 15. März 2024 veröffentlicht SCOTT STAPP via Napalm Records sein neues Album "Higher Power". Mit 'What I Deserve' gibt es auch direkt die erste Auskopplung daraus.



Hier die Trackliste:



01. Higher Power

02. Deadman's Trigger

03. When Love Is Not Enough

04. What I Deserve, feat. Yiannis Papadopoulos

05. If These Walls Could Talk, feat. Dorothy

06. Black Butterfly

07. Quicksand, feat. Yiannis Papadopoulos

08. You're Not Alone

09. Dancing In The Rain, feat. Yiannis Papadopoulos

10. Weight Of The World



What I Deserve







https://www.youtube.com/watch?v=vq7Y0ICM8EQ

