SCORPIONS mit Blackout

Die Hannoveraner von SCORPIONS haben mit 'Blackout' eine Live-Version ihres kommenden Albums "Coming Home Live" am Start.

Das Album wurde am 05. Juli in Hannover aufgenommen, als Schenker und Co. vor über 45.000 Zuschauern auftraten.

Das Album wird über Universal/Vertigo am 14. Novembver veröffentlicht.

https://www.youtube.com/watch?v=XHeByMUmvj0&feature=youtu.be