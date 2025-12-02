SCHANDMAUL geht nach fünf Jahren wieder auf Tour

Zwar dauert es noch einige Zeit, aber die Folk-Rocker von SCHANDMAUL gehen Anfang 2027 erstmals wieder auf Tour. Unter dem Motto "Sternensegler", nach dem neuen Album, das Mitte 2026 erscheinen wird, macht die Band mit ihrem neuen Frontmann Till Herence Halt in dreizehn Städten. Begleitet werden sie dabei von den GOSSENPOETEN.

Die Termine:

12.02.27: Hannover - Capitol

13.02.27: Hamburg - Grünspan

19.02.27: Leipzig - Anker

20.02.27: Dresden - Tante Ju

26.02.27: Nürnberg - Hirsch

27.02.27: Berlin - Columbiatheater

06.03.27: Stuttgart - Im Wizemann

12.03.27: Köln - Carlswerk Victoria

13.03.27: Bremen - Kulturzentrum Schlachthof

19.03.27: Frankfurt - Batschkapp

20.03.27: München - Muffathalle

02.04.27: AT-Wien - Simm City

03.04.27: AT-Linz - Posthof

Der Kartenvorverkauf läuft bereits im Schandmaul-Shop, bei powerticket.de und bei Eventim. Allgemeiner VVK-Start ist am 8.12. um 12 Uhr.