SCHANDMAUL geht nach fünf Jahren wieder auf Tour
Zwar dauert es noch einige Zeit, aber die Folk-Rocker von SCHANDMAUL gehen Anfang 2027 erstmals wieder auf Tour. Unter dem Motto "Sternensegler", nach dem neuen Album, das Mitte 2026 erscheinen wird, macht die Band mit ihrem neuen Frontmann Till Herence Halt in dreizehn Städten. Begleitet werden sie dabei von den GOSSENPOETEN.
Die Termine:
12.02.27: Hannover - Capitol
13.02.27: Hamburg - Grünspan
19.02.27: Leipzig - Anker
20.02.27: Dresden - Tante Ju
26.02.27: Nürnberg - Hirsch
27.02.27: Berlin - Columbiatheater
06.03.27: Stuttgart - Im Wizemann
12.03.27: Köln - Carlswerk Victoria
13.03.27: Bremen - Kulturzentrum Schlachthof
19.03.27: Frankfurt - Batschkapp
20.03.27: München - Muffathalle
02.04.27: AT-Wien - Simm City
03.04.27: AT-Linz - Posthof
Der Kartenvorverkauf läuft bereits im Schandmaul-Shop, bei powerticket.de und bei Eventim. Allgemeiner VVK-Start ist am 8.12. um 12 Uhr.
