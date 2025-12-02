AMORPHIS auf den "Dong Open Air"-Festival
Die finnische Metal-Institution AMORPHIS ist nun für das "Dong Open Air"-Festival bestätigt. So wie die Band auf Facebook bekannt gegeben hat.
Bisher sind folgende Bands für das Festival bestätigt:
ALESTORM
AMORPHIS
BROTHERS OF METAL
GANGRENA GAOSA
GRAILKNIGHTS
IMPUREZA
OCTOPLOID
OVERKILL
SUBWAY TO SALLY
Das Festival, welches des Dongberg in Neukirchen belagert, findet vom 16. - 17.07.2026 statt. Tickets gibt es über die offizielle Homepage des Festivals.
AMORPHIS Facebook
Norman Wernicke
amorphis dong open air dong
