Neues von DISPYRIA: Album erscheint im Februar

DISPYRIA, das Projekt des Kaiserslauterner Musikers Juergen Walzer, veröffentlicht am 20. Februar das neue Album "Redemption, Part I: Twisted World" über El Puerto Records.

Neue Helden. Neues Kapitel. Die Saga geht weiter.

Mit Scrumgrot, David Young und der mystischen Saephraenya betreten gleich drei neue Schlüsselfiguren das Dunkel des Dispyria-Universums. Gemeinsam mit dem Professor und dem sagenumwobenen Roten Wolf stehen sie im Zentrum von "Redemption I" - dem ersten Teil eines neuen, dramatischen Zweiteilers.

Die Story beginnt dort, wo alles zerbricht:

Die Schlacht zwischen Josh Devon und Aelyrea hat die Welt erschüttert. Der Virus R.E.D. verschwindet, doch das geöffnete Portal birgt neue Albträume. Aus den Schatten erwacht Scrumgrot - der erste Seelenreißer, verdammt durch Aelyreas letzten Kuss. Sein Ziel: das Gleichgewicht der Welten zu stürzen. Doch noch ist es nicht zu spät. Denn auch Josh Devon, Katherine und Marion Dust kehren zurück, um sich dem Unfassbaren zu stellen.

Wie schon bei "The Story of Marion Dust" wirken erneut zahlreiche Gäste mit. Für "Redemption I" konnte Mastermind Juergen Walzer erneut hochkarätige Gastsänger*innen gewinnen:

- Zak Stevens (Savatage)

- Carsten "Lizard" Schulz (Lazarus Dream)

- Rob Lundgren (Mentalist)

- Damiano Libianci

- Sabrina Roth

- Dennis Ohler (Dragonsfire)

- Carolina Padron (Tribus)

Juergen Walzer legt beim Songwriting besonderen Wert auf die Dynamik der Geschichte. Redemption I greift seine eigene Vision von melodischem Power Metal auf - facettenreich, dramatisch und mitreißend. Die Covergestaltung übernahm erneut Timo Wuerz.

Album VORVERKAUF: http://dispyria.epr.rocks

Zur ersten Single 'Master of Mirrors', die Mitte Dezember erscheint, gibt es bereits einen PreSave-Link und das Album kann bereits direkt im El Puerto Records-Shop vorbestellt werden.

Trackliste:

01 - After Dawn

02 - I Am Nothing

03 - Master Of Mirrors

04 - The Revelation

05 - Father

06 - David's Nightmare

07 - The First Of Its Kind

08 - Light Of A Dream

09 - Red Requiem

10 - Twisted World