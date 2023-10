SCANNER: kosmisch

Nach neun Jahren sind sie wieder da: Die Männer von SCANNER.

Am 12. Januar erscheint über ROAR! Rock Of Angels Records die neue Scheibe "The Cosmic Race", die folgende Trackliste aufweist:

01. The Earth Song

02. Face The Fight

03. Warriors Of The Light

04. Dance Of The Dead

05. Scanner's Law

06. A New Horizon

07. Farewell To The Sun

08. Space Battalion

09. The Last And First In Line