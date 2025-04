SAVATAGE live in Brasilien

Einige unter uns können ja den Juni kaum noch erwarten. Denn dann spielt SAVATAGE seit einer gefühlten halben Ewigkeit wieder in deutschen Landen, wenn auch nur für zwei Shows.

Bei einem Konzert im Espaço Unimed in São Paulo, Brasilien, gab man sozusagen die Live-Generalprobe vor großem Publikum, nachdem man kurz zuvor bereits beim brasilianischen Monsters Of Rock in Rio de Janeiro aufgetreten ist. Wir haben für euch nicht nur die Setlist, sondern auch einen netten Komplett-Mitschnitt von diesem Abend aus der Tube für euch zusammengestellt. Have fun!

Savatage - The Return Live in Sao Paulo 04-21-2025

https://www.youtube.com/watch?v=1NPqTo8XcUE

Setlist:

01. The Ocean

02. Welcome

03. Jesus Saves

04. Sirens

05. Another Way (erstmals live seit 2015)

06. The Wake Of Magellan

07. Strange Wings (erstmals live seit 2002)

08. Taunting Cobras (erstmals live seit 1998)

09. Turns To Me (erstmals live seit 2015)

10. Dead Winter Dead

11. The Storm (erstmals live seit 2015)

12. Handful Of Rain

13. Chance

14. This Is The Time (1990) (erstmals live seit 2002)

15. Gutter Ballet

16. Edge Of Thorns

17. The Hourglass (erstmals live seit 2002)

18. Believe (Jon Oliva via Bildschirm am Piano/Gesang; die Band stieß nach dem Refrain dazu; Criss-Oliva-Tribute während des Solos)

Zugabe:

19. Power Of The Night (erstmals live seit 2003)

20. Hall Of The Mountain King