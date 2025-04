Die original ALICE COOPER BAND ist mit neuem Studioalbum zurück!

Nach über 50 Jahren: Original ALICE COOPER BAND zurück mit neuem Studioalbum "The Revenge Of Alice Cooper".

Das Album erscheint am 25. Juli 2025 bei earMUSIC, eine erste Single und Musikvideo zu 'Black Mamba' – mit Special Guest Robby Krieger (THE DOORS) gibt es schon anzusehen und anzuhören.



"The Revenge Of Alice Cooper" Trackliste (CD/2LP):



Seite A:

01. Black Mamba

02. Wild Ones

03. Up All Night



Seite B:

04. Kill The Flies

05. One Night Stand

06. Blood On The Sun



Seite C:

07. Crap That Gets In The Way Of Your Dreams

08. Famous Face

09. Money Screams

10. What A Syd



Seite D:

11. Intergalactic Vagabond Blues

12. What Happened To You

13. I Ain’t Done Wrong

14. See You On The Other Side



Bonus Tracks - exklusiv im Box Set oder im Smart Format erhältlich:

1. Return Of The Spiders 2025

2. Titanic Overunderture



Black Mamba







https://www.youtube.com/watch?v=jgbkuJo1ifU

