KEEP IT TRUE Festival im Stream

Kommendes Wochenende findet das KEEP IT TRUE Festival statt und alle Daheimgebliebenen ohne Ticket (so wie ich) können es sich immerhin mit ein paar Kaltgetränken auf der heimischen Couch gemütlich machen, denn einige Auftritte werden, wie in der Vergangenheit auch schon, hier live mitgestreamt.

Und zwar:

Freitag:

SLAUGHTER XSTROYES: 17.25 - 18.10

SACRED STEEL: 15.15 - 16.00

FREEWAYS: 13.05 - 13.50

DRIFTER: 12:00 - 12:45

Samstag:

HEIR APPARENT: 21.10 - 22.10

SACRED BLADE: 18.30 - 19.30

PURGATORY: 16.20 - 17.05

DOMINE: 14.10 - 14.55

ALIEN FORCE: 13.05 - 13.50