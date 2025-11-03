SAVATAGE ist 2026 wieder auf Tour

SAVATAGE kehrt auf ihrer "Prelude To Madness"-Tour im Sommer 2026 erneut auf die Bühne zurück.



Für ihre "Prelude To Madness"-Tour verspricht SAVATAGE eine explosive Setliste, die den gesamten Katalog der Band samt klassischen Hymnen und weniger bekannten Stücken umfasst. Auf den Bühnen werden Sänger Zak Stevens, die Gitarristen Al Pitrelli und Chris Caffery, Bassist Johnny Lee Middleton und Schlagzeuger Jeff Plate stehen.



Hier die Tourdaten für den deutschsprachigen Raum:



30.07.26 Wacken - Wacken Open Air (Festivalauftritt)

03.08.26 CH-Pratteln - Z7 Open Air (Special Guest: NEVERMORE)

08.08.26 Hamburg - Elb-Riot (Festivalauftritt)

09.08.26 Geiselwind - Keep It True (Festivalauftritt)

12.08.26 Leipzig - Parkbühne (Special Guest: NEVERMORE)

13.08.26 Bonn - Kunst!Rasen (Special Guest: NEVERMORE)

