FIREBORN kündigt zweites Album an

Die Lörracher Band FIREBORN veröffentlicht ihr neues Album "Dreamcatcher" am 23.01.2026 - zehn neue Songs und ein "alter Bekannter". Das Cover wurde abermals von Gyula Havancsáck entworfen.

Die Band sagt dazu: "Gyula Havancsáck hat erneut Träume in Kunst verwandelt. Unsere gemeinsame Vision war es, unsere Sängerin Jenny als Symbol für die Träume aller Bandmitglieder auf dem Cover zu zeigen. DREAMCATCHER ist für uns zu etwas sehr Persönlichem geworden  und jetzt, da wir das Cover enthüllt haben, können wir es kaum erwarten, dass ihr die Songs hört!"

Die erste Single wird in Kürze veröffentlicht und wer es garnicht erwarten kann, darf gern die Single bereits Pre-Saven: save-it.cc/epr/point-of-no-return



Bandbiografie: Im Mittelpunkt steht Jenny, eine Sängerin, die mit ihrer einzigartigen Reibeisen- Stimme, ihrem großen Stimmumfang und ihrer Fähigkeit, mühelos zwischen zarten Tönen und purer Power zu wechseln, das Publikum fesselt. Unterstützt wird sie von Dennis (Gitarre), Raphael (Drums), Chris (Bass) und Rick (Gitarre)  einer Band, die auf der Bühne nicht nur Musik spielt, sondern Energie entfesselt. 2019  damals noch unter dem Namen DISLIKE SILENCE  erreichte die Band das Finale des 37. Deutschen Rock- und Poppreises und belegte den dritten Platz in der Kategorie "Rock". Der große Schritt folgte im Winter 2021: Aufnahmen im Little Creek Studio in Gelterkinden, produziert von Schmier (DESTRUCTION) und aufgenommen von V.O. Pulver (PRO-PAIN, BURNING WITCHES, NERVOSA). Das Debütalbum "Reflections" erschien 2023 über das US-Label Deko Entertainment und brachte FIREBORN nicht nur in die offiziellen Rock- und Metalcharts, sondern auch auf Bühnen mit Silbermond, Burning Witches, Destruction und weiteren Größen der Szene. Musikalisch verbinden Fireborn die Energie des modernen amerikanischen Hardrocks mit der Seele des Classic Rock  voller Atmosphäre, Emotion und Melodien, die im Ohr bleiben.

Tracklist:

01 - Dancing With The Villain

02 - Set The World On Fire

03 - Point Of No Return

04 - Likes For A Life

05 - Pull The Trigger

06 - Little Wanderer

07 - Crisis Of Youth

08 - Dreamcatcher

09 - Flashlight

10 - Out Of The Edges

11 - Human