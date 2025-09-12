SAPIENCY präsentiert neues Video

Der gute alte MICHAEL SAMBELLO-Hit 'Maniac' ist wieder da. Aktuell haben sich die Frankfurter SAPIENCY den Titel gegriffen und eine Coverversion davon veröffentlicht. Der Clip wurde von Jakob Panhorst gestaltet, aufgenommen wurde der Track von Rene Ritzmann im Soundseducer Studio.

SAPIENCY Line Up:



Vocals: Melis Altinöz

Vocals: Silas Schmidt

Bass: Hendrik Winter

Drums: Jonas Schütz

Guitars: Holger Wenck

Guitars/Keyboards: Rene Ritzmann

