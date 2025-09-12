SAPIENCY präsentiert neues Video
12.09.2025 | 14:58
SAPIENCY Line Up:
Der gute alte MICHAEL SAMBELLO-Hit 'Maniac' ist wieder da. Aktuell haben sich die Frankfurter SAPIENCY den Titel gegriffen und eine Coverversion davon veröffentlicht. Der Clip wurde von Jakob Panhorst gestaltet, aufgenommen wurde der Track von Rene Ritzmann im Soundseducer Studio.
Vocals: Melis Altinöz
Vocals: Silas Schmidt
Bass: Hendrik Winter
Drums: Jonas Schütz
Guitars: Holger Wenck
Guitars/Keyboards: Rene Ritzmann
- Tags:
- sapiency maniac coverversion
