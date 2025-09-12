DREAM LEGACY: Neue Single 'One Love' veröffentlicht
Die schwäbische Rockband DREAM LEGACY hat mit 'One Love' eine neue Single veröffentlicht. Es ist die dritte Veröffentlichung vom neuen Album "Immortal". Das wird am 24.10.2025 erscheinen.
Bereits im Vorfeld sind die Songs 'Hope Will Never Die' und 'The Anthem Of Surya' herausgebracht worden.
Die Tracklist liest sich so:
1. The Anthem Of Surya
2. Out of The Blue
3. You Are The One
4. Ma Re-Recorded
5. Der Kern
6. Don't Give Me Up
7. Farewell For Now
8. Immortal In Me
9. Don't Waste Your Time Re-Recorded
10. Simul Stamus
11. One Love
12. Hope Will Never Die
https://www.youtube.com/watch?v=C4z0laiUscU
