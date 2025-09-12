KUBLAI KHAN TX mit neuem Stück
12.09.2025 | 20:12
Die Band, deren großes X auch weggelassen werden kann, ist eine 2009 gegründete, vierköpfige Hardcore Punk - Beatdown-Band aus Sherman in Texas.
Ihr aktuelles Album "Exhibition Of Prowess" erschien 2024 - jetzt hat die Band ein neues weiteres Stück nachgeschoben. 'The Mountain Of Corsicana' erschien am 10.09.2025.
