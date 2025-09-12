APRIL ART und LEAGUE OF DISTORTION machen gemeinsame Sache

Das Paket bringt wohl eine Menge Power auf die Bühne. Die beiden Bands APRIL ART und LEAGUE OF DISTORTION ziehen gemeinsam durch das Land und liefern zur Burn The Whole Tour 2025 einen gemeinsamen Track. 'Double Trouble' ist ab heute auf allen Streaming-Plattformen verfügbar und fängt die explosive Dynamik der beiden Bands perfekt ein.



APRIL ART kommentiert:

"Es hat riesig Spaß gemacht diesen Banger zusammen zu schreiben und wir können es kaum erwarten ihn auf unserer anstehenden Tour gemeinsam mit Anna zu performen"





Anna Brunner (Ace) fügt hinzu:

Ja, wir hatten richtig Spaß, es hat sofort gefunkt und wir konnten uns komplett austoben. Diese Collab ist mehr als nur ein Song  es ist ein Statement. Ein Zeichen dafür, dass wir Frauen (nicht nur in der Metal-Szene) am stärksten sind, wenn wir zusammenhalten, uns gegenseitig pushen und gemeinsam an einem Strang ziehen.





Mix und Mastering wurden von Julian Breucker übernommen, während das offizielle Musikvideo erneut von Mirko Witzki (Witzki Visions) produziert wurde.







APRIL ART - FESTIVALS 2025

27.09.2025, Gineta Rock Fest, La Gineta (ES)

29.11.2025 Metal Hammer Paradise - Weisenhäuser Strand



APRIL ART  BURN THE WHOLE TOUR 2025

Special Guest: LEAGUE OF DISTORTION

02.10.2025, Wizemann - Stuttgart *SOLD OUT*

03.10.2025, Backstage - München (Werk)

04.10.2025, LA Live Style Cafe - Cham

14.11.2025, F-Haus - Jena

15.11.2025, Musikzentrum - Hannover *SOLD OUT*

28.11.2025 Potsdam, Lindenpark

13.12.2025, Batschkapp - Frankfurt

19.12.2025, Turock - Essen *SOLD OUT*

20.12.2025, Grünspan - Hamburg

Tickets: shop.aprilart.de