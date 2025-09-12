Änderung des Line-ups beim Epic-Fest 2026

Die Veranstalter des Epic Fests haben für ihre kommende Ausgabe am 10. und 11. April 2026 eine Änderung im Line-up angekündigt:



"Mit Bedauern müssen wir eine Änderung im Line-up des Epic Fest 2026 bekannt geben. Aufgrund logistischer Umstände, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, werden die griechischen Power-Metal-Ikonen FIREWIND leider nicht beim nächsten Festival auftreten können.



Wir teilen die Enttäuschung ihrer zahlreichen Fans, freuen uns jedoch, einen wahrhaft legendären Ersatz bekannt zu geben: die deutschen Power-Metal-Meister MASTERPLAN  mit dem ehemaligen HELLOWEEN-Gitarristen Roland Grapow. Zum ersten Mal seit über 20 Jahren kehrt MASTERPLAN nach Dänemark zurück und bringt ihre unverwechselbare Mischung aus mitreißenden Melodien, kraftvollen Riffs und epischer Live-Energie auf die Bühne des Epic Fest 2026 in Roskilde.



Dies ist eine seltene und mit Spannung erwartete Gelegenheit für Fans, eine der einflussreichsten Power-Metal-Bands der letzten zwei Jahrzehnte zu erleben. Wir sind stolz darauf, MASTERPLAN im Line-up begrüßen zu dürfen, und sind zuversichtlich, dass sie einen unvergesslichen Auftritt liefern werden."

