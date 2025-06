SAPHIR LEVI: Neue Single 'Follow Your Shadow' veröffentlicht

Die in Los Angeles ansässige Alternative-Rock-Sängerin und Songwriterin SAPHIR LEVI hat eine neue Single mit dem Namen 'Follow Your Shadow' via Pale Chord/Rise Records BMG herausgebracht.



Sie ist ein Vorgeschmack auf die gleichnamige Debüt-EP "Follow Your Shadow", welche am 16.07.2025 via Nowhere Records erscheinen wird.



Die Musikerin sagt zum Song: "'Follow Your Shadow' handelt davon, sich von der Vergangenheit zu lösen und ins Unbekannte zu gehen. Der Vibe ist etwas instinktiv, düster und emotional. Roh und live. Das Schreiben des Songs fühlte sich an, als würde ich einen Teil von mir freilegen, den ich noch nicht kannte, und die Fertigstellung des Songs mit dem Team war eine tiefgehende, elektrische Zusammenarbeit."



Die EP kann bereits vorbestellt werden.

