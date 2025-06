SPEED QUEEN: Neuer Song 'Showdown' veröffentlicht

Die im belgischen Limburg beheimatete Band SPEED QUEEN hat einen neuen Song namens 'Showdown' veröffentlicht. Die Band besteht seit 2014 und hat nichts mit der gleichnamigen französischen Formation aus den Achtziger Jahren zu tun.



In den vergangenen zehn Jahren ist die Band bei diversen Festivals aufgetreten und hat zwei Demo-EPs herausgebracht. Nun ist es Zeit für das Debütalbum. Das soll am 05.09.2025 via High Roller Records erscheinen und trägt den Namen "...With A Bang".



Die Tracklist liest sich so:

01. 5678

02. Showdown

03. I Want It

04. Eye to Eye

05. Chasing Ghosts

06. I Walk Alone

07. Skygazers

08. The World Ends Tonight

09. Time to Go

10. Fire



Das Line-Up der Band ist folgendes:

Thomas Kenis - Vocals, Tambourine

Andreas Stieglitz - Guitars, Synths

Lander Savelkoul - Bass

Toon Driezen - Drums



Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Swen Reuter Tags: speed queen showdown high roller records debuetalbum with a bang debuet-ep