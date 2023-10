SAMSAS TRAUM: Terminänderungen bei der

Die geplante "Kalk-Tour", die die Band SAMSAS TRAUM für den Herbst geplant hatte, muss krankheitsbedingt verschoben werden. Durch gesundheitliche Probleme des Schlagzeugers Michael „Cain“ Beck wird die Tour in das kommende Jahr verschoben.



Damit sieht der Plan wie folgt aus:

26.04. – Hamburg – Logo

28.04. – Bochum – Matrix

30.04. – Leipzig – Hellraiser (Tanz in den Mai)

03.05. – Hannover – Subkultur



Die geplanten Weihnachtskonzerte finden wie geplant statt.



Dies sind die Termine:

13.12.2023 Geislingen an der Steige-Miev

14.12.2023 Rüsselsheim-Das Rind

15.12.2023 Bochum-Matrix

16.12.2023 Lübeck-Cargo Schiff

Die Tickets dafür gibt es auf der "Insektenhaus"-Seite.

Wir wünschen gute Besserung und schnelle Genesung!