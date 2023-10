PARTY.SAN 2024: SULPHUR AEON, LEFT TO DIE und weitere Bands bestätigt

Für das PARTY.SAN Open Air im kommenden Jahr sind in den vergangenen Tagen unter anderen SULPHUR AEON und LEFT TO DIE bestätigt worden.



Damit liest sich das aktuelle Programm so:

SULPHUR AEON

LEFT TO DIE

BEWITCHED

KRAANIUM

ENTHRONED

WILT

ROPE SECT

LEGION OF THE DAMNED

KONVENT

BROKEN HOPE

DARKENED NOCTURN SLAUGHTERCULT

SODOM

BEHEMOTH

ANAAL NATHRAKH



Das Festival findet vom 08.08. bis 10.08.2024 in Schlotheim, Flugplatz Obermehler statt.

Alle weiteren Infos gib es auf der Festivalhomepage.