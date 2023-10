INFERNAL EXECRATOR: Erster Track 'Marauders Prayers Of Profanation' veröffentlicht

Die in Singapur beheimatete Black-Metal-Band INFERNAL EXECRATOR hat einen neuen Song mit dem Namen 'Marauders Prayers Of Profanation' veröffentlicht.

Er stammt vom neuen und dritten Album "Diabolatry", welches am 15.12.2023 via Pulverised Records erscheinen wird.





Die Tracklist liest sich so:

1. Aeternalis Diaboli Satanas

2. Corporeal Adversaries

3. Infernal Storm Of Oblivion

4. Marauders Prayers Of Profanation

5. Terrorized Consecration

6. Asmodei Bestialust Conjuration

7. Blazing Acheronic Tyrants

8. Diabolatry