SALTATIO MORTIS und PEYTON PARRISH sind die Gods of war.

Na, zum Wochenendabschluss noch ein bisschen Lust auf Vikinger-Musik? Dann solltet ihr euch das spektakuläre Video 'God Of War' anschauen.



Es ist eine Zusammenarbeit von SALTATIO MORTIS mit PEYTON PARRISH, dem "King of Viking Hymns".



Gerne weise ich in diesem Zusammenhang auch noch einmal auf die anstehende SALTATIO MORTIS "Taugenichts"-Tour 2023 hin, die von Kollege Marcel Rapp schon angekündigt wurde. Auch PEYTON PARRISH hüpft für einige Konzerte in Deutschland über den großen Teich.



God Of War







https://www.youtube.com/watch?v=PCtLUS_eBjs



SALTATIO MORTIS "Taugenichts"-Tour 2023:



09.11.23 Berlin | Columbiahalle

10.11.23 Leipzig | Haus Auensee

11.11.23 Wiesbaden | Schlachthof

17.11.23 Geiselwind | Eventhalle

18.11.23 München | Tonhalle

22.11.23 Hamburg | Sporthalle

24.11.23 Ludwigsburg | MHP Arena

25.11.23 Bochum | Ruhrcongress

01.12.23 Hannover | Swiss Life Hall



PEYTON PARRISH Deutschland Tour 2023:



04.8.23 Wacken

07.8.23 Berlin: Metropol

09.8.23 München: Backstage WERK

10.8.23 Frankfurt: Zoom - Großer Saal

11.8.23 Köln: E-Werk

Quelle: Saltatio Mortis/Peyton Parrish Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: saltatio mortis peyton parrish gods of war taugenichts-tour 2023