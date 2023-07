IS LOVE ALIVE? mit neuem Album zu Sommers Ende

Die Bergkamen-Doomsquad IS LOVE ALIVE? präsentiert uns heute den Titel und das von Oliver Lückmann gestaltete Artwork ihres kommenden dritten Studioalbums "Welcome Home", das uns, wenn mit dem Presswerk alles klappt, im späten Sommer über Underground Power Records als Vinyl ausgeliefert werden soll. Wir sind sehr gespannt, wie sich die Band mit den Heimkehrern Daniel Müller (Schlagzeug) und Stefan Hüsing (Gesang) präsentieren wird, die bereits auf dem dritten Demo "Social Jetlag" am Start waren.

