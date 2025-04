SAGENBRINGER: Zwischen den Welten Tour 2026

Seit rund vier Jahren durchstreifen die Gefährten von SAGENBRINGER die deutschen Bühnen mit ihrer imposanten Mischung aus Pagan-, Death-, Folk Metal. Mit ihrem einzigartigen Stil konnten sie bereits bei großen Festivals wie dem WOLFSZEIT Festival oder dem NO SLEEP AFTER XMAS beeindrucken. Auch an der Seite von VARG und NACHTBLUT war SAGENBRINGER bereits als Supportact zu sehen.

Nun wurde das dritte Studioalbum angekündigt und dazu auch gleich die erste eigene Headliner Tour der Band. Im März und April 2026 streifen die Gefährten durch Deutschland um ihre einzigartige und heidnische Bühnenshow zu spielen.





Die Termine im Überblick:



06.03.2026 Köln - Helios37

07.03.2026 Frankfurt am Main - Nachtleben

13.03.2026 Stuttgart - Im Wiezmann

14.03.2026 München - Backstage

20.03.2026 Berlin - Badehaus Szimpla

21.03.2026 Hamburg - Logo

27.03.2026 Oberhausen - Kulttempel

28.03.2026 Hannover - SubKultur

04.04.2026 Leipzig - Hellraiser

Quelle: Band / Instagram, Facebook Redakteur: Glenn Jakobs Tags: sagenbringer zwischen den welten tour tour 2026