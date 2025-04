A-Z: Erster Song vom neuen Album

Die Progressive Heavy Metal-Band A-Z (ausgesprochen "A through Z") veröffentlicht mit 'Nothing Is Over' ein erstes Lyric-Video von ihrem neuen Album "A2Z²". Es wird am 6. Juni via Metal Blade Records erscheinen.

A-Z besteht aus Bandgründer RAY ALDER (FATES WARNING) und Mark Zonder (Ex-FATES WARNING, WARLORD). Weitere Band-Mitglieder sind Bassist Philip Bynoe (WARLORD, STEVE VAI), Gitarrist Nick Van Dyk (REDEMPTION), Gitarrist Simone Mularoni (DGM, EMPYRIOS) und Keyboarder James Waldo.

'Nothing Is Over' wird heute um 18 Uhr auf youtube "freigeschaltet". Für ganz Eilige steht der Song auch bereits auf den hiesigen Streaming-Plattformen zur Verfügung.

Nothing Is Over

https://www.youtube.com/watch?v=wqZwqOPKbQ4