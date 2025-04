EVADNE zum Fünften

Neuer Melodic Doom / Death Metal kommt aus Spanien, denn die Valencianer von EVADNE werden dieses Jahr ihr fünftes Studioalbum veröffentlichen. "The Fragile Light of Fireflies" wird via Meuse Music Records herausgebracht und ist auf dreihundert Stück limitiert. Der Releasetermin ist für den 13.06.2025 angesetzt.







"The Fragile Light of Fireflies" Trackliste:



01-Shadows

02-Under Blessed Skies

03-Where Silence Dwells

04-The Pale Light Of Fireflies

05-Ablaze Dawn Eyes

06-Hollow Realms

07-Silhouettes Of A Faceless Sun

08-The Vacuum

Quelle: EVADNE Facebook