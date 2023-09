SADUS mit neuer Scheibe

Mit "The Shadow Inside" wird am 17. November die neue SADUS-Scheibe erscheinen.

Als kleinen Appetizer gibt es das Lyric-Video zu 'Ride The Knife' zu bestaunen.

Die "The Shadow Inside"-Tracklist:



01. First Blood

02. Scorched And Burnt

03. It’s The Sickness

04. Ride The Knife

05. Anarchy

06. The Devil In Me

07. Pain

08. No Peace

09. New Beginnings

10. The Shadow Inside