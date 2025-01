SADIST veranstaltet kein Festmahl für Fliegen

Mittlerweile auch schon Studioalbum Numero zehn steht bei den italienischen ProgDeathern SADIST in den Startlöchern. Das gute Teil hört auf den Namen "Something To Pierce" und wird am 7. März via Agonia Records veröffentlicht. Hört gerne in den Vorab-Track 'No Feast For Flies' rein.

No Feast For Flies

https://www.youtube.com/watch?v=_5Q5eLYT40U