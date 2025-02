Die deutsch-holländische Prog/Thrash-Metal-Band SACROSANCT veröffentlicht am 07. März via RPM ROAR ihr fünftes Album "Kidron" Mit 'Coming Of The Scorpion' stellen uns die Jungs nun einen weiteren Song zur Verügung. Listen and enjoy.

Coming Of The Scorpion

https://www.youtube.com/watch?v=eo7Kz_cDXaE