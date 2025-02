Mystic Doom nennt die italienische Gruppe MAISON DIEU ihren Stil selbst. Am 4.3. erscheint via Sliptrick Records die Debüt-EP "Herbacea". Antesten und reinhören könnt ihr vorab in den Song 'Mandragola'.

Mandragola

https://www.youtube.com/watch?v=jh0xPTyVhSs

