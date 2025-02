COMEBACK KID: Neuaufnahme ihres Klassikers zum Jubiläum

Mit dem Album "Wake The Dead" wurde COMEBACK KID im Jahr 2005 zu einer der einflussreichten Melodic-Hardcore-Bands in diesem Jahrtausend. Nun haben hat die Gruppe den maßgeblichen Titeltrack zum 20-jährigen Jubiläum neu aufgenommen. Spannend an der Neuaufnahme ist vor allem, dass natürlich nicht mehr der damalige Frontmann Scott Wade, sondern sein Nachfolger Andrew Neufeld am Gesang zu hören ist. Ob vielleicht sogar der komplette Longplayer abermals eingespielt werden soll, ist nicht bekannt.

Quelle: Facebook Redakteur: Dominik Feldmann