SACRED STEEL und der infernalische Wächter

Am 25. April erscheint das zehnte Album "Ritual Supremacy" der deutschen Epic Metaller SACRED STEEL via RPM ROAR. Es ist zugleich das erste musikalische Lebenszeichen der Band seit ihrem letzten Album aus dem Jahr 2016 "Heavy Metal Sacrifice". Heute stellen uns die Jungs einen weiteren Song aus der Scheibe vor. Er heißt 'The Watcher Infernal'.

The Watcher Infernal

https://www.youtube.com/watch?v=XbceCo5tNEs