SACRED REICH: Tour mit DEATH ANGEL!

Ok, das wird fett! Gemeinsam mit den Bay-Area-Heroen und eine der geilsten Live-Bands auf diesem Planeten, DEATH ANGEL, kommen Phil Rind und SACRED REICH, die live nicht minder genial sind, auf große Europatour.

Mit im Gepäck ist die thrashige Sonne Spaniens, ANGELUS APATRIDA.

Anbei die Dates:

27-10 BE Antwerpen - Zappa

28-10 DE Bochum - TurockFest Grafiken V

29-10. NL Drachten -Iduna

31-10. FR Nilvange - Le Gueulard Plus

01-11. FR Paris - Petit Bain

02-11 CH Aarau - Kiff

03-11 CH Monthey - Pont Rouge

04-11. DE Kassel - Philipp Scheidemann Haus

06-11 DE Munich - Backstage

07-11. SL Ljubljana - Cvetlicarna

08-11 AT Vienna - Szene

09-11. DE Aschaffenburg - Colos-Saal

10-11. DE Burglengenfeld - VAZ

11-11. DE Karlsruhe - Substage

12-11 DE Saarbrücken - Garage

14-11. DE Hamburg - Logo

15-11. DE Siegburg - Kubana

16-11 NL Haarlem - Patronaat

17-11 DE Osnabrück - Bastard Club (ohne DEATH ANGEL)

18-11 NL Eindhoven - Helldorado