MY SLEEPING KARMA - Drummer verstorben

Steffen Weigand, Schlagzeuger der Band MY SLEEPING KARMA, ist am 13.06.2023 verstorben. Er verlor seinen Kampf gegen eine seltene Krebsart.

Die Band, deren Gründungsmitglied Weigand war, veröffentlichte folgende Erklärung in ihren sozialen Netzwerken:



„Liebe MSK-Familie,



Mit großer Trauer müssen wir Ihnen mitteilen, dass unser Bruder Steffen heute Morgen im Kreise seiner Lieben verstorben ist. Unsere Gedanken und unser tiefstes Beileid sind bei seiner Familie."



Sebastian Münch, A&R von MY SLEEPING KARMA bei Napalm Records, kommentiert im Namen des Plattenlabels und des gesamten Teams hinter der Band:

„Wir sind zutiefst traurig zu erfahren, dass Steffen Weigand, Schlagzeuger unserer Band My Sleeping Karma, gestern verstorben ist. Steffen war ein „Wundervoller Mensch, Freund und Schlagzeuggenie. Wir werden ihn sehr vermissen. Wir senden unsere Gedanken und unser tiefstes Beileid an seine Familie, seine Bandmitglieder und seine Lieben.“

Photo: My Sleeping Karma