SABIENDAS kündigt neues Album für April an
Kommentieren
Es gibt Neuigkeiten aus dem Hause SABIENDAS, denn das vierte Studioalbum "Puppeteer of Doom" steht in den Startlöchern und wird am 17.04.2026, via Kernkraftritter Records, veröffentlicht werden. Wie die Band auf Facebook mitteilt, ist 'De Morte Indignorum' bereits auf dem Kanal des Labels online.
"Puppeteer of Doom" Trackliste:
01. Ad Supplicium
02. De Morte Indignorum
03. Freak Of Nature
04. Scavenger Of the Graves
05. Garden Of Delight
06. Puppeteer Of Doom
07. Stench Of Cadaver
08. Soul Devourer
09. Walls Of Bedlam
10. Eternal Empire
11. The Outsider
SABIENDAS - DE MORTE INDIGNORUM
https://www.youtube.com/watch?v=p-j9Bu7Y1j8
- Quelle:
- SABIENDAS Facebook
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- sabiendas puppeteer of doom de morte indignorum
0 Kommentare