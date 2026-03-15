SABIENDAS kündigt neues Album für April an

Es gibt Neuigkeiten aus dem Hause SABIENDAS, denn das vierte Studioalbum "Puppeteer of Doom" steht in den Startlöchern und wird am 17.04.2026, via Kernkraftritter Records, veröffentlicht werden. Wie die Band auf Facebook mitteilt, ist 'De Morte Indignorum' bereits auf dem Kanal des Labels online.







"Puppeteer of Doom" Trackliste:





01. Ad Supplicium

02. De Morte Indignorum

03. Freak Of Nature

04. Scavenger Of the Graves

05. Garden Of Delight

06. Puppeteer Of Doom

07. Stench Of Cadaver

08. Soul Devourer

09. Walls Of Bedlam

10. Eternal Empire

11. The Outsider







SABIENDAS - DE MORTE INDIGNORUM







https://www.youtube.com/watch?v=p-j9Bu7Y1j8

Quelle: SABIENDAS Facebook Redakteur: Norman Wernicke