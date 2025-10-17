SABATON und Napoleon Bonaparte

Zum heutigen Release ihres neuen Albums "Legends", das über Better Noise Music veröffentlicht wurde, gibt es mit 'I, Emperor' ein weiteres Video.



Sänger Joakim Brodén erklärt:

"Epische Schlachten, mutige Schritte und der Aufstieg vom Niemand zum Kaiser. Napoleon ist einfach legendär und seine Geschichte ist wie geschaffen für einen SABATON-Song. Außerdem wurde dieser Song von den Fans sehr  und ich meine wirklich sehr  gewünscht. Hier ist er also ... Ihr habt gefragt, wir haben geliefert!"



Bassist Pär Sundström ergänzt:

"Ich war begeistert von 'I, Emperor', weil ich unzählige Anfragen gesehen habe, einen Song über Napoleon zu schreiben, was normalerweise ein Zeichen dafür ist, dass die Fans sich für einen Song begeistern werden. Dieser Song hat diese Hymnen-Energie, und wir haben das Gefühl, dass er ein Fan-Favorit werden wird. Er ist druckvoll, kraftvoll und unglaublich eingängig, das haben wir alle gespürt, als Joakim während der Dreharbeiten zum Video zu dem Song mitgesungen hat. Ich kann es kaum erwarten, zu hören, was alle davon halten. Ich bin gespannt, ob die Fans meinen, dass dieser Song es in die Setlist für zukünftige Shows schaffen sollte!"



Funfact:

Das dazugehörige Musikvideo, ist eine Hommage an das liebste Kindheitshobby von Pär Sundström: Brettspiele. Die Idee war, die Schlacht um Waterloo als historisches Brettspiel nachzustellen  und die Bandmitglieder unwissentlich zu den Richtern über das Schicksal der Schlacht zu machen. Joakim agierte dabei als die französische Streitkraft, Pär und Gitarrist Chris Rörland als britische, während Schlagzeuger Hannes Van Dahl und Gitarrist Thobbe Englund die preußischen Kräfte darstellten.



Der Hauptkonflikt des Videos spielt sich dabei zwischen Joakim und der Band ab: Da Joakim ein Buch gelesen hatte, wie Napoleon in der Schlacht um Waterloo hätte handeln müssen, um siegreich daraus hervorzugehen, nutzt er dieses Wissen, um seine Bandmitglieder gnadenlos auszuspielen und zu gewinnen. Doch sein Sieg beendet nicht nur das Spiel: Er schreibt die Geschichte neu. Als sie den Spielraum verlassen, finden sie heraus, dass der britische Pub, in dem sie sich befunden hatten, sich in ein französisches Café verwandelt hat. Die Band ist in einer alternativen Wirklichkeit gestrandet, in welcher Frankreich tatsächlich die Schlacht um Waterloo gewonnen hat.



I, Emperor







https://www.youtube.com/watch?v=FhitH0BnDX4



Quelle: Head Of Promotion