ERIC CLAYTON - Neue Doku-Episode verfügbar!

"CHRISTIANS + LUNATICS - die Geschichte von SAVIOUR MACHINE" - ist eine zehnteilige Dokumentarfilmreihe, konzipiert und kreiert in Eigenregie von Eric Clayton, dem ehemaligen Sänger von SAVIOUR MACHINE.

Die endgültige, lang erwartete Dokumentarserie, ist da - zehn Episoden in voller Länge, die in den nächsten 18 Monaten episodenweise veröffentlicht werden. Das ergibt unterm Strich über 12+ Stunden exklusives, noch nie gesehenes Filmmaterial.

Nun hat der Künstler die zweite Episode 'Force Of The Entity' online gestellt, welche ihr unter diesem Link erstehen könnt.

Episode II 'Force Of The Entity' - Official Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=n7_g1K2DO5I