MY DARKEST HATE: Neuer Song
17.10.2025 | 15:04
MY DARKEST HATE, langgediente Death Metal-Kombo aus Ludwigsburg, kredenzt uns am 7. November via Massacre Records ihr mittlerweile sechstes Opus "Rust And Bones".
'When The Abyss Opens' heißt der Track von der Platte, den die Band schon gestern online gestellt hat.
When The Abyss Opens
https://www.youtube.com/watch?v=a6fIVNeqZ1E
