Rundumschlag von TESSERACT: Neues Album, neue Single und Tour!

Am 15.09.2023 veröffentlicht TESSERACT das neue Album "War Of Being" via KScope Records. Zum 11-minütigen Titelsong wurde ein opulents Video veröffentlicht, welches man HIER begutachten kann!

Die Tracklist liest sich wie folgt:

01. Natural Disaster

02. Echoes

03. The Grey

04. Legion

05. Tender

06. War Of Being

07. Sirens

08. Burden

09. Sacrifice

Parallel zum brandneuen Album wird TESSERACT auf eine weltweite Tournee gehen, die 2023 beginnt und bis 2024 läuft, mit Auftritten in den USA, Europa, Asien und Australien, mit Unterstützung von INTERVALS, UNPROCESSED, ALLUVIAL und THE CALLOUS DAOBOYS.