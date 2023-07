DEAD FIELDS OF WOOLWICH: Video zum kommenden Album

Am 28. Juli soll das selbstbetitelte Debütalbum des kanadischen Doom-Metal-Projektes DEAD FIELDS OF WOOLWICH erscheinen. Heute hat die Band das Video zu 'I've Made It To Hell' online gestellt.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: dead fields of woolwich ive made it to hell