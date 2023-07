TAILGUNNER bricht zu neuen Horizonten auf

Und das fast wortwörtlich, denn heute erscheint via Fireflash Records das Debütalbum der Band "Guns For Hire". Dazu passend gibt es das neue Video 'New Horizons'.



New Horizons







https://www.youtube.com/watch?v=z1BX84JAzR8

