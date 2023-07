VALKEAT veröffentlicht die erste Episode der

Am 18. August 2023 veröffentlichen die Finnen VALKEAT ihr zweites Studioalbum "Fireborn". Es steht für eine neue Generation von finnischem Modern Folk & Symphonic Metal.



Doch wer steckt hinter dem Namen VALKEAT? Die Band tritt nun aus dem Schatten und veröffentlicht den ersten Teil der Dokumentations-Reihe "The Creation Of Fireborn", um einen tieferen Einblick hinter die Kulissen zu gewähren, um euch die Musik und die finnische Tradition näher zu bringen.



Schaut Euch die erste Episode an und lernt mehr über das traditionelle, finnische Instrument "Kantele" und warum es in den Song von VALKEAT eine große Rolle spiel



Schaut euch auch den tollen Artikel unseres Kollegen Marcel Rapp zu diesem Album an, der ebenfalls ausführlich auf die einzelnen Tracks eingeht.



The Creation Of "Fireborn" - Episode I







https://www.youtube.com/watch?v=nZy5TiAb-Z4

