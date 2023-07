IRON ALLIES hat keine Angst vor dem Bösen

Vom Debüt-Album "Blood In Blood Out", das bereits am 21. Oktober 2022 über AFM Records erschienen ist, gibt es ein neues Video: 'Fear No Evil'.



Fear No Evil







https://www.youtube.com/watch?v=xm9HIt_02j4

Quelle: AFM Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: iron allies blood in blod out fear no evil