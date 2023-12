Roadburn Festival: Line-Up 2024

Vom 18.04.2024 bis zum 21.04.2024 findet das Roadburn Festival 2024 in Tilburg in der Niederlande statt.

Im Line-up enthalten sind soweit:

AGRICULTURE

ALBER JUPITER

Annelies Monseré

BENEFITS

BIRDS IN ROW

BLOOD INCANTATION

BODY VOID

Chelsea Wolfe

CLIPPING.

CLOAKROOM

CULT LEADER

DARSOMBRA

DEAF CLUB

DEVIL MASTER

DÖDSRIT

DROWSE

EYE FLYS

FLUISTERAARS

FOREST SWORDS

FRAIL BODY

FUCK MONEY

FULL EARTH

HEALTH

HEXVESSEL

HOME FRONT

Kavus Torabi

KHANATE

KNOLL

Lana Del Rabies

LANKUM

LASTER

Mat McNerney

PATRIARCHY

RAGANA

RAGANA & DROWSE

Richard Dawson

ROYAL THUNDER

SUNRISE PATRIOT MOTION

SUNROT

THANTIFAXATH

THE BEVIS FROND

THE JESUS AND MARY CHAIN

TORPOR

UBOA

USE KNIFE

Tickets kann man auf der Festivalwebseite noch erwerben. Dort kann man sich auch über die einzelnen Künstler bzw. Bands sowie deren Pläne für das Festival informieren.

