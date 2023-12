GRAVEYARD und GAUPA beehren Deutschland

Die spanische Death-Metal-Formation wird im Februar 2024 zusammen mit der schwedischen Stoner-Rock-Truppe für sechs Termine nach Deutschland zurückkehren. Folgende Locations stehen insofern auf dem Plan:

22.02.2024 Leipzig, Conne Island

23.02.2024 Essen, Turock

24.02.2024 Eindhoven (NL), Into The Void Festival

25.02.2024 Stuttgart, Im Wizemann

27.02.2024 Nürnberg, Der Hirsch

28.02.2024 Heidelberg, Halle 02

29.02.2024 Bremen, Tower

Tickets sind insofern bei Eventim verfügbar. Außer die Tickets für das Festival in der Niederlande, welche auf der Festivalwebsite auffindbar sind.

